شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد المحلة والدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأثنين 3-5-2021 عدة مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري، إذ يلتقي الأهلي والمحلة كما يواجه بيرنلي وست هام يونايتد.

ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي وست بروميتش بنظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر البطولة، ويقام اللقاء في تمام السابعة مساءً، وتنقله قناة bein sports 1 premium.

ويصطدم بيرنلي بوست هام يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة، ويذاع اللقاء في تماما التاسعة والربع على قناة bein sports 1 premium.

وفي الدوري الإسباني الممتاز، يواجه إشبيليه نظيره أتللتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر البطولة، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتذاع على قناة bein sports 1 .

وفي الدوري المصري الممتاز، يواجه الأهلي غزل المحلة في تمام التاسعة والنصف مساءً، وتقام المباراة على أرض استاد غزل المحلة وتذاع عبر قناة on time sports 1.

اقرأ أيضًا

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المحلة

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي في الصيف: تضم 6 لاعبين

ويسعى النادي الأهلي إلى احتلال القمة ومواصلة مطاردة نادي الزمالك المتصدر للدوري المصري حاليًا.

ويملك الأهلي حاليًا 37 نقطة من 16 مباراة يحتل بهم وصافة الدوري، بينما يملك الزمالك 41 نقطة من 19 مباراة، بعد تعادله الإيجابي أمس مع نادي بيراميدز.

أما نادي غزل المحلة فيحتل المركز 11 في الدوري برصيد 24 نقطة من 18 مباراة ويخوض هذه المباراة محققا فوزًا وحيدًا اخر 5 مباريات وباقي مبارياته انتهت بالتعادل، أما النادي الاهلي فقد حقق 3 انتصارات وتعادل وهزيمة في اخر 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز.