شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل تمديد عقد موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تأجيل عملية تمديد عقد المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى ما بعد مباراتي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى جانب آخر، يفاضل الأهلي بين كل من علاء ميهوب وأسامة عرابي للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق في منصب المدرب العام.

ورغم إبداء موسيماني استياءه من فكرة انضمام عضو جديد لجهازه المعاون، إلا أن إدارة القلعة الحمراء أكدوا له حاجة الفريق إلى دعم مدرب عام مصري.