شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مكالمة لاعبي الأهلي مروان محسن مع محمد شريف لإنهاء الخلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشب خلاف بين مهاجمي النادي الأهلي مروان محسن ومحمد شريف عقب تصريحات والد الأول التي انتقد فيها الثاني، فيما بادر محسن بالاعتذار لزميله مباشرة عقب اندلاع الأزمة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مروان محسن قام بالاتصال بمحمد شريف تليفونيًا واعتذر له عما قاله والده في حقه قائلًا له: «أنت مهاجم كبير وهو زي والدك».

وكان شريف قد استاء من تصريحات والد مروان محسن إلا أن المكالمة أنهت الخلاف سريعًا.

ومن جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، للاعبي الفريق، أنه لن يُسمح بمداخلات من أهاليهم دون حساب.

وكان مروان محسن قد اعتذر علانية لمحمد شريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيما رد عليه شريف عبر «ستوري إنستجرام».