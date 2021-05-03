شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم المصرى بثلاثية ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٦، على فريق المصري، بنتيجة ٣- ٢، في المباراة التي أقيمت بالسويس، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة للمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية.

افتتح عمار وليد التسجيل للأهلي، وأضاف هشام مصطفى الهدف الثاني، ثم قلص المصري الفارق، قبل أن يسجل أمير علاء الهدف الثالث للأهلي، وقلص بعدها المصري الفارق مرة ثانية، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٣- ٢.

بهذه النتيجة رفع فريق ٢٠٠٦ بالأهلي رصيده إلى ١٩ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في ٣ مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب ١- ١، وفاز على الزمالك ١- صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢- صفر، وخسر من إنبي صفر- ٢، وفاز على المصري ٣- صفر، وعلى المقاولون العرب ٣- صفر، وخسر من الزمالك ١- ٥، ومن الإنتاج الحربي صفر- ٢، وفاز على إنبي ٣- صفر، وعلى المصري ٣- ٢، مسجلا ١٧ هدفا، مقابل ١٢ هدفا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سيد غريب مديرا فنيا، وأسامة زكي مدربا عاما، وأحمد صديق مدربا مساعدا، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك، وطه محمد المعد البدني.