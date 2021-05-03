شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 في الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب المحلة، في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي في الصيف: تضم 6 لاعبين

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من بيراميدز لأجل عيون الأهلي

ويسعى النادي الأهلي إلى احتلال القمة ومواصلة مطاردة نادي الزمالك المتصدر للدوري المصري حاليًا.

ويملك الأهلي حاليًا 37 نقطة من 16 مباراة يحتل بها وصافة الدوري، بينما يملك الزمالك 41 نقطة من 19 مباراة، بعد تعادله الإيجابي أمس مع نادي بيراميدز.

أما نادي غزل المحلة فيحتل المركز 11 في الدوري برصيد 24 نقطة من 18 مباراة ويخوض هذه المباراة محققا فوزًا وحيدًا آخر 5 مباريات وباقي مبارياته انتهت بالتعادل، أما النادي الأهلي فقد حقق 3 انتصارات وتعادل وهزيمة في آخر 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز.