شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: جهاد جريشة احتسب 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع للزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولى جهاد جريشة، الذى أدار مباراة أمس بين الزمالك وبيراميدز فى الدورى العام، احتسب 5 دقائق فقط وقتا بدلا من الضائع وليس 8 كما يتردد.

وأوضح مسؤولو اللجنة أن جهاد جريشة احتسب 5 دقائق فقط وقتا بدلا من الضائع وأخطر الحكم الرابع بذلك، وبعد احتساب ركلة الجزاء وإعادتها أضاف جريشة دقيقتين وأبلغ طاقم حكام تقنية الفيديو بذلك.

وأشار مسؤولو اللجنة إلى أن جريشة لعب 7 دقائق ونصف قبل أن ينهى اللقاء، ولم يطلق صافرته قبل احتساب الوقت الضائع كاملا كما يتردد.