شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: جهاد جريشة احتسب 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع للزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولى جهاد جريشة، الذى أدار مباراة أمس بين الزمالك وبيراميدز فى الدورى العام، احتسب 5 دقائق فقط وقتا بدلا من الضائع وليس 8 كما يتردد.
وأوضح مسؤولو اللجنة أن جهاد جريشة احتسب 5 دقائق فقط وقتا بدلا من الضائع وأخطر الحكم الرابع بذلك، وبعد احتساب ركلة الجزاء وإعادتها أضاف جريشة دقيقتين وأبلغ طاقم حكام تقنية الفيديو بذلك.
وأشار مسؤولو اللجنة إلى أن جريشة لعب 7 دقائق ونصف قبل أن ينهى اللقاء، ولم يطلق صافرته قبل احتساب الوقت الضائع كاملا كما يتردد.
وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.
فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.