شكرا لقرائتكم خبر عن «زريج» نجمة الثنايا في مهرجان الوثبة للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة العليا، منافسات اليوم التاسع من مهرجان الوثبة لأبناء القبائل 2021، والتي أقيمت أمس، على أرضية الميدان الغربي للهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي، والتي خصصت لفئة الثنايا لمسافة 8 كلم، على مدار 8 أشواط في الفترة المسائية.

وأهدت «زريج» شعار فرج علي بن حمودة الظاهري، الناموس بالتتويج بأول رموز الثنايا بعد أن فازت بكأس الأبكار المحليات المفتوح، وأنهت مسافة الشوط مسجلة أفضل توقيت في منافسات الثنايا، أمس، بزمن قدره 12.31.0 دقيقة، ليحصل مالك «زريج» على الرمز والجائزة المالية وقدرها نصف مليون درهم.

وانتزع «مبهر» لحمد راشد بن غدير الكتبي، بندقية الثنايا الجعدان المحليات المفتوح، في الشوط الرئيسي الثاني، بالإضافة إلى 400 ألف درهم بعد أن كان أول الواصلين بزمن قدره 14:42:0 دقيقة.

وحلقت «شواهين» لمالكها مبارك صغير علي دري المنصوري بناموس الشوط الرئيسي الثالث، لتحصد كأس الثنايا الأبكار في فئة المهجنات، إلى جانب نصف مليون درهم جائزة الشوط، وذلك بعد أن سجلت زمن قدره، 12.38.2 دقيقة.

وأهدى «البدع» مالكه حمد راشد بن غدير الكتبي، ناموس الشوط الرئيسي الرابع، والنقطة الثانية، بعد أن نجح في الفوز ببندقية الجعدان المحليات، بعد أن تفوق على منافسيه بتوقيت قدره 12:56:5 دقيقة.

وفي بقية الأشواط، اقتنصت «محنة» لناصر حمد سهيل عويضة الخييلي صدارة الشوط الخامس للمحليات، مسجلة زمناً قدره 12.45.4 دقيقة، وفازت «الشاهينية» بشوط السادس للمهجنات، بتوقيت قدره 13:01:2 دقيقة، وطار«مشكور» لياسر سعيد بخيت الخييلي، بناموس الشوط السابع، وحلق «شديد» لمحمد طالب هادي هليل المري، بصدارة آخر أشواط منافسات اليوم التاسع، مسجلاً زمناً قدره 12.48.6 دقيقة.

«شواهين» تنال ناموس الشوط الرئيسي الثالث