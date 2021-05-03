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موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ضيفاً على غزل المحلة اليوم، حيث يستضيف الفلاحين المارد الأحمر فى إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الممتاز.

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موعد مباراة الاهلى والمحلة 

 

تقام مباراة الأهلى وغزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد غزل المحلة،  ويدخلها الأحمر باحثا عن استغلال تعثر الزمالك وتعادله أمس أمام بيراميدز لتقليص فارق النقاط مع الأبيض والانقضاض على صدارة الدورى.

 

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موقف الأهلى والمحلة فى جدول الدورى

 

يدخل الأهلى مواجهة اليوم فى المركز الثانى برصيد 37 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز فى 11 وتعادل فى 4 وخسر واحدة، ولديه مؤجلتان، بينما يحتل المحلة المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 مباريات.

 

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تاريخ مواجهات الفريقين

 

التقى الفريقان فى 92 مباراة كان الفوز حليفا للأهلي في 51 مباراة فيما كان التعادل حاضرا في 30 لقاء وفاز غزل المحلة في11 مباراة.

 

وحقق الأهلي أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

 

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طاقم تحكيم مباراة الأهلى والمحلة 

يتولى إدارة المباراة محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من محمد لطفي وخالد السيد،   وصالح سلامة حكم رابع،  سيد شعبان حكم للفيديو ويعاونه إبراهيم محجوب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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