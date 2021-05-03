شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يحذر دفاع الإسماعيلى من لدغات الجونة قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حمد إبراهيم، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، لاعبيه من خطورة فريق الجونة الذى تمكن من التعادل مع الأهلى فى اللحظات الأخيرة من عمر مباراة الفريقين الأخيرة بالدورى، وطالب لاعبيه بالتمركز الدفاعى السليم واستغلال أنصاف الفرص لحسم المباراة.

ويعكف الجهاز الفنى للدراويش على دراسة مباريات الجونة بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الساحلى قبل ملاقاته بالجولة 20 للدورى الأربعاء المقبل.

وقرر عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية المشرف على فريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إعادة فرض السرية على التدريبات خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم منع حضور كافة وسائل الإعلام المختلفة.

جاء ذلك لفرض مزيد من التركيز والانضباط بين صفوف الفريق، قبيل مواجهة الجونة الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع العشرين بمسابقة الدورى المصرى.

ويترقب النادى الإسماعيلى ظهور نتيجة مسحة كورونا لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق لحسم مصيره من النزول للتدريبات ومن ثم قيادة الفريق فى مواجهة الجونة المقبلة، وكشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى أن إيهاب جلال، والذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا وغاب عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربى لا يعانى من أية أعراض للفيروس وحالته الصحية مطمئنة للغاية، لدرجة دفعت البعض لمحاولة إقناعه بحضور المباراة من المدرجات إلا أن جلال رفض ذلك خوفًا من انتشار العدوى، مفضلاً الالتزام بالعزل المنزلى لحين الخضوع لمسحة جديدة وتأكد سلبيتها للعودة لتدريبات الفريق.

وحرص النائب أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى على الاتصال بجلال هاتفيًا للاطمئنان عليه، مؤكدًا توفير كامل الدعم والرعاية للمدرب فى العزل وسط دعوات جماهير الدراويش بسرعة شفائه للحاجة لجهوده لإنقاذ الفريق من مغبة الهبوط.

وتأكدت إصابة إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلي، بفيروس كورونا، حيث تم إخطاره بثبوت إيجابية الرابيد تيست مع الفريق ليقرر إجراء مسحة كورونا جاءت نتيجتها إيجابية، ليقود حمد إبراهيم المدرب العام للفريق مباراة الانتاج الحربى بدلا منه.

ويغيب محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى عن مباراة الفريق أمام الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الــ20 من بطولة الدورى الممتاز، جاء ذلك، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد، فى المقابل يستعيد الدراويش جهود لاعبه فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فى مواجهة الجونة بعد غيابه عن مباراة الانتاج الحربى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى.