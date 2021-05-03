شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزمالك وبيراميدز.. هل يواصل الغزل مناطحة الكبار أمام الأهلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "قول للزمان ارجع يا زمان".. هذا لسان حال عشاق وجماهير غزل المحلة، فصاحب التاريخ الطويل والذى شَرُفَ بالتتويج بالدوري الممتاز وكان ندًا للقطبين يستعد لمواجهة الأهلى حامل لقب الدوري خمسة مواسم متتالية الليلة فى التاسعة والنصف مساءً ضمن مباريات الجولة 19 للمسابقة تحت شعار مواصلة الانتفاضة أمام الكبار فى أول مواسمه بعد العودة من عتمة المظاليم.

غزل المحلة استعاد مكانته بين كبار الكرة المصرية وابتعد عن المعاناة في جدول الدوري لاسيما فى ظل صعوبة المنافسة في الايجيبشن ليج وارتفاع التكلفة المادية لشراء اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق ، زعيم الفلاحين ألحق بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 فى فبراير الماضى بالجولة الحادية عشرة من الدوري المصرى الممتا، وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.

وعاد زعيم الفلاحين ليواصل عروضه الطيبة هذا الموسم ويتعادل مع منافسه بيراميدز بهدفين لمثلهما في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد غزل المحلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فهل يواصل الغزل نتائجه المتميزة أمام كبار الدوري حينما يواجه الأهلى الليلة؟.

غزل المحلة بحكم وجوده فى مدينة كبيرة مثل المحلة الكبرى أصبحت له مساندة جماهيرية فى المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، بعدما كان ملعب غزل المحلة بمداخنه الثلاثة الشهيرة هو مقبرة للكبار ومسرح لاستعراض أبرز الفنون الكروية وإسقاط العمالقة من المنافسين.

وبالرغم من غياب صاحب الزي السماوي عن الدوري المصري الفترات الأخيرة، إلا أنه ما زال يحتفظ بتاريخه المضيء ويحتل المركز السادس كأكثر الأندية مشاركة بالدوري الممتاز برصيد 47 مشاركة.

غزل المحلة زعيم الفلاحين كما يطلق عليه أنصاره يعد أحد أشهر فرق الدوري المصري كونه أحد الفرق القليلة التي سبق وأن حققت لقب بطولة الدوري المصري الممتاز عندما نجح في موسم 72-73 في حصد اللقب .

وتعد حقبة السبعينيات أفضل فترات فريق غزل المحلة على الإطلاق بعد أن نجح في تحقيق لقب الدوري وحصد المركز الثاني لموسم 75-76 فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث في خمس مناسبات آخرها موسم 92-93 .

غزل المحلة على مدار تاريخه الكروي لم يحالفه التوفيق في معانقة أقدم البطولات المصرية بطولة كأس مصر بالرغم من حضوره نهائي البطولة العريقة في 6 مناسبات مكتفيا بالوصافة أعوام 75-79- 86 -93-95 وأخيرا 2001

وصل غزل المحلة إلى مباراة السوبر المصري عام 2001 وخسرها أمام الزمالك، كما شارك في البطولة الأفريقية لمرات عديدة، وكذلك دوري أبطال العرب، وأحرج الأهلي والزمالك حتى الموسم 2006/2007، والذي شهد بداية الانهيار.

لم تتوقف صولات وجولات الفلاحين في البطولات المحلية بعد أن كاد يكون ثاني فريق مصري يتمكن من تحقيق لقب دوري الأبطال في النسخة العاشرة للبطولة المرموقة في قارة المواهب بعد فريق الإسماعيلي صاحب اللقب المصري الأول في تاريخ البطولة .

بعد أن نجح فريق غزل المحلة من الوصول إلى المباراة النهائية وتلاقى مع فريق كارا برازفيل وخسر غزل المحلة اللقب بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتى الذهاب والعود، ليكتفى بالوصافة كأول ناد مصري يحقق وصافة البطولة الكبرى.

قدم غزل المحلة العديد من اللاعبين المتميزين في تاريخ الكرة المصرية أبرزهم محمد السياجي الذي شغل العديد من المناصب في اتحاد الكرة وشوقي غريب الذي شارك في تحقيق لقب أمم أفريقيا لاعبا في 86 ومدربا برفقة حسن شحاتة ثلاث مرات متتالية كما قاد المنتخب الأولمبى للتتويج بكأس الأمم الافريقية 2019 تحت 23 عامًا والتأهل لأولمبياد طوكيو.

وكان نجوم غزل المحلة حاضرين بقوة في مونديال 90 عندما قرر الجنرال محمود الجوهري المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الاستعانة بصابر عيد فيما شارك عبد العظيم الشورى في منتخب الصف الثاني في بطولة أمم أفريقيا في الجزائر من العام نفسه بخلاف خالد عيد وإكرامي عبد العزيز أحد هدافي المحلة في الدوري الممتاز .

ويعد وائل جمعة صخرة دفاع الكرة المصرية والنادي الأهلي وأحد أبناء الجيل الذهبي للكرة المصرية من أبناء غزل المحلة ومعه محمود فتح الله مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق ، وكذلك أحمد المحمدى كابتن منتخب مصر ولاعب استون فيلا الانجليزى ومحمد عبد الشافى نجم الزمالك الحالي وهما الرباعى الأشهر للجيل الحالي من مشجعي الكرة المصرية .