شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لمهاجمى المصرى قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع مهاجما المصرى البورسعيدى أحمد جمعة وأوستن أموتو لتدريبات خاصة من جانب الجهاز الفنى للفريق بقيادة على ماهر، من أجل إنهاء الهجمات أمام مرمى المنافسين بشكل جيد، فى ظل ضياع الفرص المتتالى من الثنائى الهجومى وكان آخرها فى لقاء الأهلى والذى خسره الفريق الساحلى بهدفين مقابل هدف الثلاثاء الماضى بالرغم من الأداء الجيد.

ويستعد المصرى لمواجهة أسوان فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين للدورى.

ويبحث على ماهر عن مخرج لحل أزمة العقم التهديفى الذى يمر به الفريق فى ظل الفرص الكثيرة التى تتاح للفريق أمام مرمى المنافسين إلا أن الرعونة وقلة التركيز تؤدى فى النهاية لضياعها بسهولة .

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة ويسعى لمواصلة الإنتصارات على أمل الإبتعاد بالمركز الرابع عن أقرب المنافسين الاتحاد السكندرى وسموحة.

ومن المتوقع أن يجرى على ماهر بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق أمام زهرة الجنوب لزيادة الفاعلية الهجومية، خاصة أنه يعلم أهمية تلك المواجهة وصعوبتها وأن ممثل الجنوب أصبح يعانى بعد الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش بثلاثية وتوقف رصيده عند 20 نقطة.