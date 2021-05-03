شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة فرص محمد عواد فى الاستمرار بحراسة مرمى الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المرشح الأول لحراسة عرين فريقه فى مواجهة سموحة بالمباراة المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

محمد عواد ظهر بمستوى جيد خلال مواجهة بيراميدز، التى أقيمت أمس الأحد باستاد القاهرة وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ما دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للإشادة بمستوى الحارس الذى ابتعد عن المشاركة فترة طويلة، إلا أنه قدم مستوى جيدا مع أول فرصة يحصل عليها.

وأكد كارتيرون أن فرص محمد عواد فى الاستمرار بحراسة مرمى الفريق فى مواجهة سموحة كبيرة، خاصة فى ظل غياب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا، وعدم جاهزية محمود عبد الرحيم جنش الذى يعانى من ألام أسفل الظهر، بخلاف أحقية عواد فى الحصول على فرصة كاملة.

ظهور عواد أمس مع الزمالك أمام بيراميدز كان الأول له منذ 456 يوما، خاصة أن آخر مشاركة له مع الفريق كانت يوم 1 فبراير من العام الماضي، أمام أول أغسطس الأنجولى، بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، اى منذ عام و 3 أشهر ويوم واحد فقط، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

وعلى مستوى بطولة الدورى فكان آخر ظهور لعواد أمام طلائع الجيش يوم 16 ديسمبر من عام 2019 وانتهت المباراة بهزيمة الأبيض 3/2.

ومنذ انضمام عواد للزمالك قادما من الاسماعيلي شارك فى 15 مباراة مع الأبيض اهتزت شباكه 15 مرة، وتصدى لـ 9 تسديدات.