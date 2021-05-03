شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا "بديل استراتيجى" لكارتيرون فى الزمالك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمود عبد الرزاق شيكابالا صاحب الـ 35 عامًا، ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، ثم تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، يعد أحد أهم عناصر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاسيما وإن "الساحر" يمتلك مهارة نادرة، قادرة على تغيير مجريات أى مباراة يظهر خلالها، وهذا ماحدث فى مواجهة بيراميدز أمس الأحد، والتى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

غياب شيكابالا عن الشوط الأول

فى شوط المباراة الأول تواجد شيكابالا على مقاعد البدلاء، وسيطر لاعبو بيراميدز بشكل شبه كلى على اللقاء الذى غاب عنه الزمالك تماما، بفضل التحركات الكبيرة لرمضان صبحى ومستوى عبد الله السعيد المميز الذى سير الشوط الأول كيفما شاء وتكلل مجهوده بهدف في الدقيقة 39 بعد مهارة كبيرة وتسديدة في شباك محمد عواد الذى لم يستطع التعامل معها لتسكن شباكه.

مع بداية الشوط الثانى للمباراة دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بشيكابالا، لينجح الساحر الأسمر فى قلب موازين المباراة، وأعاد السيطرة النسبية والخطورة للكتيبة البيضاء، حيث تمكن شيكابالا من تهديد مرمى شريف إكرامى بأكثر من كرة عن طريق تمريراته القاتلة، التى وضعت زملائه فى وضع الخطورة على مرمى الخصم، قبل أن يحصل الأبيض على ركلة جزاء ويتعادل أشرف بن شرقى أمام بيراميدز، ويقتنص كل فريق نقطة واحدة.

شيكابالا يظهر فى الشوط الثانى

جماهير الزمالك تهتف لشيكابالا بعد التعادل مع بيراميدز

حرصت مجموعة الجماهير التى تواجدت فى مدرجات ستاد القاهرة على الهتاف لمحمود شيكابالا بعد التعادل مع بيراميدز، وتقدم التحية للاعب الذى لفت أنظار الجميع بلمساته ومهاراته.

شيكابالا بديل "استراتيجى" لكارتيرون

اعترف بعد المباراة، الفرنسى باتريس كارتيرون بإن شيكابالا يعد من أهم عناصر فريق الزمالك، لما يمتلكه اللاعب من مهارة، كما أكد المدرب إنه يستخدم الفهد الأسمر كبديل استراتيجى، فى ظل تقدمه فى العمر وعدم قدرته على المشاركة طوال شوطى المباراة، لذلك يفضل كارتيرون دائمًا أن يتواجد شيكا على مقاعد البدلاء لاستخدامه كورقة تبديل رابحة يقلب من خلالها موازين أى لقاء.

شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

بطولات شيكابالا مع الزمالك