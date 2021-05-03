شكرا لقرائتكم خبر عن ماريو بالما يصل القاهرة اليوم لتدريب سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل اليوم ماريو بالما المدير الفنى الجديد لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى، إلى القاهرة لتولى المهمة مع الفريق الأحمر خلفا لأشرف توفيق، الذى تقدم باستقالته وتم قبولها من محلس إدارة الأهلى.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفنى البرتغالي جلسة مع مجلس الإدارة لمناقشة كافة التفاصيل وبنود الإتفاق التى تخص تدريب الفريق، وكذلك الهدف فى المباريات المقبلة فى بطولة دورى سوبر السلة.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولى الأهلى رصدوا مبلغ مالى كبير كمكافأة للخواجة حال التتويج باللقب المحلى، حيث صعد الأحمر للدور نصف النهائى من البطولة بجانب الاتحاد السكندرى والجزيرة والزمالك وسبورتنج.

ومن المقرر أن يعاون المدير الفنى الجديد كل من ماريو جوميز برتغالي أيضا، وأحمد الجارحى مدرب مساعد، بالإضافة إلى طارق الغنام مديرًا إداريًّا.

تقدم أشرف توفيق المدير الفنى لفريق كرة السلة، بالنادى الاهلى باستقالته من منصبه، فى ظل تراجع النتائح فى الفترة الأخيرة وخسارة عدة بطولات، آخرها كأس مصر أمام الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر 78\76، والتتويج بالبطولة المحلية .

وخسر الأهلى بطولة كأس مصر ودورى السوبر الموسم الماضى أمام الاتحاد السكندرى، وكأس مصر فى الموسم الحالى، ويتبقى أمامه دورى السوبر، و يلتقي مع الاتحاد فى كأس السوبر، و الذى فقده الأهلى أيضا يناير الماضى مع أشرف توفيق.