شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى وخالد عيد وجها لوجه لأول مرة مع الأهلى والغزل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، هى الصدام الأول بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر وخالد عيد المدير الفنى للغزل بعدما تسبب فيروس كورونا فى إبعادهم عن مباراة الدور الأول للفريقين، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية دون رد سجلها محمد شريف هدفين وكهربا هدفاً فى اللقاء الذى أقيم فى 18 ديسمبر 2020 على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية للمسابقة.

وتولى كافين جونسون المدرب المساعد للنادي الأهلي، مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة الأولى بالدوري بينما قاد طارق غيده، المدرب العام لفريق غزل المحلة، ومعه بقية أفراد الجهاز الفني المعاون مواجهة النادي الأهلي بالدور الاول للدوري.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني بالدوري برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك، لكن الفريق الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام أسوان والمقاصة، أما غزل المحلة يحتل المركز 11 برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

ويحمل لقاء الليلة، رقم 93 في تاريخ مواجهات الفريقين، ويتفوق الأهلي بشكل واضح بفوزه خلال 51 مباراة، بينما كانت الغلبة لغزل المحلة خلال 11 مباراة، وتعادلا 30 مرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا بها خلال مباراة الجونة، خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة والتمركز داخل الملعب ومراقبة لاعبي الفريق المنافس خلال تحركاتهم داخل منطقة جزاء الأهلي، وحذرهم من تكرار هذه الأخطاء الساذجة والتي كلفت الفريق الأحمر خسارة عدة نقاط خلال الموسم الحالي.