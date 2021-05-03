شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تحسم عقوبة ربيع ياسين فى جلسة 16 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن اللجنة ستجتمع يوم 16 مايو الجارى من أجل البت فى التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ولنادى بتروجت حاليا، على قرار منعه من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 6 شهور.
وقال الشوربجى إنه كان من المقرر نظر التظلم فى جلسة أمس الأحد، إلا أن هناك ملفا كبيرا يتعلق بالتحقيق فى أزمة منتخب الشباب وانسحابه من تصفيات أمم افريقيا بسبب تفشى فيروس كورونا، لذا تم التأجيل لجلسة 16 مايو للإطلاع على هذا الملف.
وأوضح الشوربجى أن تواجد ربيع ياسين مدرب بتروجت فى مدرجات مباراة فريقه مع وادى دجلة فى ربع نهائى كأس مصر، تم بعد الحصول على إذن منه، بعد معاقبة ربيع ياسين بعدم ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 6 أشهر.
وقال الشوربجى لـ"الخليج 365"، إن ربيع ياسين تواصل معه وأكد له إمكانية أن يتواجد فى المدرجات لكن لا ينزل الملعب، موضحًا أن ظهور ربيع ياسين لا يمثل مخالفة لقرار لجنة الانضباط.
وعقدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، اجتماعا أمس وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الاسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.
فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: احمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحي مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.