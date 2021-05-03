شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تحسم عقوبة ربيع ياسين فى جلسة 16 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن اللجنة ستجتمع يوم 16 مايو الجارى من أجل البت فى التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ولنادى بتروجت حاليا، على قرار منعه من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 6 شهور.

وقال الشوربجى إنه كان من المقرر نظر التظلم فى جلسة أمس الأحد، إلا أن هناك ملفا كبيرا يتعلق بالتحقيق فى أزمة منتخب الشباب وانسحابه من تصفيات أمم افريقيا بسبب تفشى فيروس كورونا، لذا تم التأجيل لجلسة 16 مايو للإطلاع على هذا الملف.

وأوضح الشوربجى أن تواجد ربيع ياسين مدرب بتروجت فى مدرجات مباراة فريقه مع وادى دجلة فى ربع نهائى كأس مصر، تم بعد الحصول على إذن منه، بعد معاقبة ربيع ياسين بعدم ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 6 أشهر.