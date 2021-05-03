شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يؤكد سلامة "ضغط" كهربا بعد الاستبعاد من قائمة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لم يكن يعاني من أي توابع للوعكة الصحية التى تعرض لها أمس الأول، ودخل على أثرها إحدى المستشفيات القريبة من منزله.

وأوضح الجهاز الطبي أن كهربا خضع لفحص طبي قبل مران الفريق أمس، الأحد، وتم قياس "الضغط" له وتم التأكد من أنه لا يعاني من أية أي أثار للوعكة الصحية التى تسببت في إحتجازه بأحد الستشفيات أول أمس بعد ارتفاع الضغط بشكل ملحوظ.

وأشار الجهاز الطبي للأهلي إلى أن إستبعاد كهربا من قائمة مباراة غزل المحلة الليلة جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد عضلي.

وشارك محمود كهربا في جزء من التدريبات الجماعية للفريق أمس قبل أن يغادر المران الجماعي بعد فترة من مشاركته، بسبب شكواه من إجهاد عضلي.

وفضّل أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، عدم استكمال كهربا المران حتى لا تتفاقم الإصابة واستأنف اللاعب تدريباته بشكل منفرد، حيث أدى جلسة تدريبات استشفائية في الجيم.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة في التاسعة من مساء اليوم، الاثنين، بإستاد المحلة في الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.