شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فخر الدين بن يوسف يكشف حقيقة رحيل اللاعب عن الإسماعيلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد سليمان وكيل أعمال التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى، حقيقة رحيل اللاعب عن القلعة الصفراء بنهاية الموسم، وقال خالد سليمان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"كل ما يتردد عن استقرار الإسماعيلى على رحيل فخر الدين بن يوسف عارى من الصحة، اللاعب ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى وبالتالى ليس من حق الدراويش الاستغناء عن اللاعب أساسا، فإذا أراد الاسماعيلى الابقاء على فخر الدين بن يوسف سوف يفاتحنا فى تمديد تعاقده".

وأضاف خالد سليمان :"فخر الدين بن يوسف يسير بصورة طيبة هذا الموسم مع الإسماعيلى ويعد من أفضل لاعبى الدراويش، كما أن الإسماعيلى لم يفتح ملف الصفقات الجديدة والراحلين بسبب موقف النادى الصعب فى جدول الدوري بجانب أن الميركاتو الصيفى لايزال بعيداً ".

ويغيب محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى عن مباراة الفريق أمام الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الــ20 من بطولة الدورى الممتاز ، جاء ذلك ، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد ، فى المقابل يستعيد الدراويش جهود لاعبه فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فى مواجهة الجونة بعد غيابه عن مباراة الانتاج الحربى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى.

يترقب النادى الإسماعيلى ظهور نتيجة مسحة كورونا لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق لحسم مصيره من النزول للتدريبات ومن ثم قيادة الفريق فى مواجهة الجونة المقبلة، وكشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى عن أن إيهاب جلال، والذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا وغاب عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربى لا يعانى من أية أعراض للفيروس وحالته الصحية مطمئنة للغاية، لدرجة دفعت البعض لمحاولة إقناعه بحضور المباراة من المدرجات إلا أن جلال رفض ذلك خوفًا من انتشار العدوى، مفضلاً الالتزام بالعزل المنزلى لحين الخضوع لمسحة جديدة وتأكد سلبيتها للعودة لتدريبات الفريق.

وحرص النائب أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى على الاتصال بجلال هاتفيًا للاطمئنان عليه، مؤكدًا توفير كامل الدعم والرعاية للمدرب فى العزل وسط دعوات جماهير الدراويش بسرعة شفائه للحاجة لجهوده لإنقاذ الفريق من مغبة الهبوط.