شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح يلعب أول مباراة بالدورى المصرى مع ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 3 مايو 2010 لعب محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى، أول مباراة له فى الدورى المصرى الممتاز بقميص المقاولون العرب، وكان فى الثامنة عشرة من عمره، أمام نادى المنصورة فى لقاء انتهى بالتعادل 1-1 وشارك صلاح كبديل فى هذا اللقاء.

بدأ صلاح مسيرته الكروية ناشئا فى نادى المقاولون العرب، وكانت أولى محطاته الإبداعية حتى أصبح أفضل لاعب فى إنجلترا.

وفى موسم 2010–2011 أصبح صلاح لاعباً أساسياً بالفريق، وسجل أول أهدافه فى 25 ديسمبر 2010 أمام النادى الأهلي فى لقاء انتهى بالتعادل 1–1 ثم خاض رحلته الاحترافية من نادى بازل السويسرى حتى أصبح حديث العالم أجمع بتألقه مع ليفربول.

ويتصدر النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، صدارة قائمة الهدافين المصريين فى البريميرليج برصيد 95 هدفا، وسجل جميع المحترفين المصريين فى الدوري الإنجليزي 147 هدفا.

ولعب الفرعون المصرى مع جميع الأندية التى ارتدى قمصانها 449 مباراة، بواقع 198 مباراة مع ليفربول، 83 مع روما الإيطالى، 79 مع بازل السويسرى، 44 مع المقاولون العرب، 26 مع فيورنتينا الإيطالى و19 مباراة مع تشيلسي.

وسجل محمد صلاح خلال مسيرته مع الأندية حتى الآن 200 هدفا وقدم 98 تمريرة حاسمة، وتلقى 17 بطاقة صفراء ونال البطاقة الحمراء مرة واحدة مع فريق روما.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل وصافة ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الموسم الحالى برصيد 20 هدفا، خلف هارى كين نجم توتنهام صاحب الـ 21 هدفا، حيث يعتبر محمد صلاح أول لاعب فى تاريخ الريدز ينجح فى تسجيل 20 هدفا أو أكثر فى 3 مواسم بالبريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الموسم الحالى برصيد 54 نقطة، بينما يأتى مانشستر يونايتد فى وصافة ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة، ويتصدر مانشستر سيتى برصيد 80 نقطة.