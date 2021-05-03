شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "عبد الرحمن طه" مستقبل عرين يد الأهلى بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد الرحمن طه، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، على طمأنة الجماهير الحمراء على مستقبل حراسة مرمى القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة، فى ظل وجود محمد عصام الطيار معه أيضا.

واستطاع عبد الرحمن طه أن يؤدى موسم 2020/2021 بشكل أكثر من رائع، على صعيد مسابقتى الدورى و كأس مصر، حتى نجح فى الحصول على ثقة الجهاز الفنى لفريقه، بقيادة طارق محروس.

عبد الرحمن طه نجح أيضا فى موسم 2019 أن يحصد مع شباب الفراعنة برونزية بطولة العالم فى إسبانيا تحت قياده مدربه المخضرم طارق محروس أيضا الذى يثق بقوة فى خبرات حارسه الذى يعد واحد من أبنائه الصاعدين بقوة.

كما أن عبد الرحمن طه حصد مع فريق القلعة الحمراء مؤخرا لقب كأس مصر بالفوز على الزمالك بنتيجة 26/23، حتى انضم إلى صفوف منتخب اليد فى إطار معسكر الإعداد المقام حاليا إستعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس عبد الرحمن طه فى الصور التالية: