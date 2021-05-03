قائمة باريس لمواجهة سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس ليحل ضيفا على سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان تواجد إدريسا جاي على الرغمن من إيقافه بسبب الطرد، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الفرنسي أن اللاعب سيسافر مع البعثة على الرغم من إيقافه.

وضمت قائمة باريس كل من: "كيلور نافاس، ريكو، سايداني، راندريمامي، باكير، كيمبيمبي، ماركينيوس، ديالو، أليساندرو فلورينزي، داجبا، كيهير، كورزوا، هيريرا، دانيلو، رافينيا، ماركو فيراتي، ليونارد باريديس، سارابيا، دراكسلر، آنخيل دي ماريا، نيمار دا سيلفا، مويس كين- ماورو إيكاردي- كيليان مبابي".