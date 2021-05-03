بالفيديو.. عبدالله جمعة يعتذر للأهلي وجماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم عبدالله جمعة المدافع الأيسر لنادي الزمالك، اعتذاره للنادي الأهلي وجماهيره على واقعة الفيديو الشهير بعد مباراة السوبر الأفريقي الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد توج بطلاً للسوبر الأفريقي النسخة الأخيرة على حساب الترجي التونسي في مباراة أقيمت بدولة قطر.

وظهر عبدالله جمعة في فيديو اثناء احتفاله مع لاعبي الزمالك وهو يردد عبارة "اضرب يا بدري"، في إشارة لهدف اللاعب في شباك الأهلي بنهائي أفريقيا 2018.

وقال عبدالله جمعة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" "أنا خجول جداً لهذا لا أحب الظهور كثيراً في وسائل الإعلام".

وتابع "أعتذر للنادي الأهلي وجماهيره ما حدث كان خارج عن إرادتي".

وأضاف "أول خطأ أرتكبه، أعتذر لجماهير الأهلي من الصغير للكبير، أنتم إخوه لي، وأعلم أن جماهير الأهلي تحبني".