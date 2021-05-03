تقارير: يونايتد يواجه عقوبات محتملة بعد إلغاء لقاء ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن مانشستر يونايتد قد يواجه عقوبة بعد احتجاجات الجماهير التي أدت إلى إلغاء مباراته ضد ليفربول.

وكان من المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقتحمت جماهير يونايتد ملعب أولد ترافورد -معقل الشياطين الحمر- قبل ساعات قليلة من المباراة ورددوا هتافات احتجاجا ضد ملاك النادي الإنجليزي، بعد موافقة النادي على المشاركة في "السوبر ليج"، مما أدى إلى فشل اللاعبون في الذهاب لأرض الملعب، وظلوا محبوسين في الفندق، ونتج عنه تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد قد يتعرض لصفعة قوية بخصم نقاط أو غرامة كبيرة بعد احتجاجات الجماهير التي منعت إقامة مباراته ضد ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي فتح تحقيقا في الواقعة الفوضوية لتحديد العقوبة التي سيتم اتخاذها.

وأشارت "ذا صن" إلى أن عقوبة خصم النقاط أحد الخيارات، على الرغم من أنه من سيكون صعبا معاقبة الفريق الإنجليزي بتلك العقوبة الشديدة.

ويحتل الشياطين الحمر وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.