"أهداهم كأس 2014".. رئيس سموحة يكشف مجاملة جريشة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن شعور نادي الزمالك بالظلم من الحكم جهاد جريشة بعد مباراة بيراميدز، يأتي لكون نفس الحكم جامل الزمالك من قبل في نهائي كأس مصر 2014 وساهم في تتويج الأبيض باللقب على حساب ناديه.

وتعادل الزمالك 1-1 أمام بيراميدز في مباراة الجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز، وحدثت أزمة كبيرة بعد المباراة بسبب شكوى الزمالك من قرارات جهاد جريشة.

وسبق وصرح فرج عامر في أكثر من مناسبة، أن سموحة خسر لقب كأس مصر نسخة 2014 لصالح الزمالك بسبب أخطاء التحكيم في ذلك الوقت.

وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "الزمالك يشعر بالظلم من الحكم جهاد جريشة في مباراتة مع بيراميدز والتي انتهت بالتعادل، وحتي لو لم يظلمهم الحكم".

وتابع "الزمالك متأكد من ظلمه لهم، لأنة جامل الزمالك في نهائي كأس مصر ٢٠١٤ أمام سموحة وأهداهم الكأس في مجاملة صارخة للزمالك علي حساب سموحة المكافح وحرمنا من الكأس".

وأضاف "وللعلم من يجاملك يوم ويقبل بظلم الآخر تأكد أنه سيأتي يوم ويظلمك لحساب فريق آخر، الطبع يغلب التطبع".

واختتم "ليت الجميع يعلم ذلك ويأخذوامن الحكم الدولي محمود البنا المثل، كان عادلاً تماما ولم يستطع أحد التحدث معه، ولم يجامل أي فريق من قبل".