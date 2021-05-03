البلتاجي: أرفض حماية الحكام.. وأعتقد أن جريشة سيخرج من حسابات القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم الدولي جهاد جريشة الذي أدار مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة الدوري "بيندب حظه"، مضيفًا أنه يرفض حماية الحكام، ومن يتجاوز في حقهم يتم شطبه أو إيقافه سنة أو اثنين ليصبح عبرة للآخرين.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال البلتاجي: "جهاد جريشة شارك ببطولات ومسابقات دولية، لكنه (بيندب حظه) لاستبعاده من القائمة المرشحة للمشاركة في كأس العالم المقبل".

وأضاف: "جريشة قدم إنجازات لم يقم بها جمال الغندور، لكنه ما زال يشعر بغصة بسبب عدم ترشيحه لكأس العالم، يشعر بظلم واقع عليه من لجنة الحكام السابقة".

وتابع: "خبرات جريشة الكبيرة تؤهله لإدارة تلك المباراة (الزمالك وبيراميدز) وهو جالس في المقصورة".

وواصل: "المشهد الكريه بخروج الحكم وسط الحراسة الأمنية لا يحدث إلا في مصر (أنا مش عاوز أمن ينزل يحمي الحكام.. أنا عاوز الحكم يتضرب)، عندما يعتدي اللاعب على الحكم ويُشطب أو يتم إيقافه سنة أو اثنين سيصبح عبرة للآخرين".

وعن الأزمة التي أثيرت في نهاية المباراة، قال البلتاجي: "جهاد كان لازم يضيف 4 دقائق على الوقت بدل الضائع بسبب الوقت الذي استهلك عند احتساب ركلة الجزاء، العودة للفار، تنفيذ الركلة وإعادتها".

وبسؤاله عن صحة ركلة الجزاء، أجاب: "قرار صحيح من الحكم باحتساب ركلة الجزاء، الكرة لمست يد مدافع بيراميدز وكانت خارج حيز جسده، وأشيد بحكام الفيديو لاستدعاء جريشة".

وأتم: "جريشة كان أحد المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لكن أتصور أنه سيصبح خارج الحسابات".