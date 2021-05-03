سمير عثمان: ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة..واعتراض شديد من أيمن يونس

الشارقة - اميمة ياسر - أكد سمير محمود عثمان الحكم السابق، إن ركلة الجزاء المحتسبة في مواجهة الزمالك وبيراميدز غير صحيحة.

وقال "عثمان" خلال تحليله للأداء التحكيمي ببرنامج "ستاد مصر" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام بيراميدز غير صحيحة.

من جابنه اعترض الكابتن "ايمن يونس" نجم الزمالك السابق علي تحليل "سمير عثمان" مؤكدا انها ضربة جزاء صحيحة لتعمد لاعب بيراميدز لمنع الكرة من الوصول للاعب الزمالك .

واحتسب جهاد جريشة حكم مواجهة الزمالك وبيراميدز، ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المواجهة نجح المغربي أشرف بن شرقي في تسجيلها.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 31 بالمركز الثالث.