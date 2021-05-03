وكيل أعمال "كهربا" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد يحيى وكيل مهاجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، تطورات الحالة الصحية للاعب؛ عقب تداول أنباء إصابته بوعكة صحية أدخلته في غيبوبة خلال الساعات الماضية.

وقال "يحيى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن الواقعة حدثت عقب الماتش الماضي أول أمس، حيث تعرض لارتفاع في ضغط الدم انتقل على إثره إلى المستشفى وتم إجراء اللازم، مشيرا إلى أن اللاعب الآن داخل النادي الأهلي وانضم إلى تدريبات الفريق.

كان محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،قد دخل في غيبوبة بعد إصابة خلال الساعات الماضية،نقل على إثرها للمستشفي للاطمئنان على حالته الصحية حيث سبب مشاكل كبيرة للجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، قبل 24 ساعة من مباراة الأحمر أمام غزل المحلة.