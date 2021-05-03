ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز.. وقائمة الهدافين بعد هدف بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل الزمالك مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد القاهرة، في الجولة الـ19 من المسابقة.

وتقدم عبدالله السعيد لبيراميدز في الدقيقة 39، ثم تعادل أشرف بن شرقي في الدقيقة 96 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على أحمد سامي مدافع فريق الأهرام.

وشهدت المباراة إهدار لاعبي الزمالك أكثر من فرصة محققة بسبب تألق شريف إكرامي حارس بيراميدز.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ41 نقطة في المركز الأول من 19 مباراة، يليه الأهلي وصيفا بـ37 نقطة من 16 لقاء، ويأتي بيراميدز ثالثا بـ31 نقطة من 19 مواجهة.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

1- الزمالك - المركز الأول - 41 نقطة.

2- الأهلي المركز الثاني - 37 نقطة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 31 نقطة.

4- المصري - المركز الرابع - 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس – 29 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 28 نقطة.

7- إنبي - المركز السابع - 27 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا - المركز الثامن - 26 نقطة.

9- مصر المقاصة - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- الجونة - المركز العاشر - 25 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 24 نقطة.

12- طلائع الجيش - المركز الثاني عشر - 20 نقطة.

13- أسوان - المركز الثالث عشر - 20 نقطة.

14- المقاولون العرب- المركز الرابع عشر- 19 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 17 نقطة.

16- وادي دجلة - المركز السادس عشر - 16 نقطة.

17- البنك الأهلي - المركز السابع عشر - 15 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 12 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، صعد أشرف بن شرقي إلى الصدارة بـ9 أهداف متساويا مع حسام حسن (سموحة) ومحمد شريف (الأهلي) وأحمد سمير (طلائع الجيش) عمر كمال (المصري).

وفي المركز الثاني يأتي يوسف أوباما (الزمالك) وأحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) برصيد 8 نقاط لكل منهما.

وفي الموكز الثالث، رمضان صبحي (بيراميدز) شيميلس بيكلي (مصر المقاصة) رامي صبري (إنبي) شريف عادل (سيراميكا كليوباترا) بـ6 أهداف لكل منهم.