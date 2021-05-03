الزمالك يخطف تعادلا قاتلا أمام بيراميدز في مباراة مثيرة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل الزمالك مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد القاهرة، في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم عبدالله السعيد لبيراميدز في الدقيقة 39، ثم تعادل أشرف بن شرقي في الدقيقة 96 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على أحمد سامي مدافع فريق الأهرام.

وشهدت المباراة إهدار لاعبي الزمالك أكثر من فرصة محققة بسبب تألق شريف إكرامي حارس بيراميدز.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ41 نقطة في المركز الأول من 19 مباراة، يليه الأهلي وصيفا بـ37 نقطة من 16 لقاء، ويأتي بيراميدز ثالثا بـ31 نقطة من 19 مواجهة.

شاهد أهداف المباراة