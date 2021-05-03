الزمالك يكشف عن حقيقة توقيع فرجاني لبيراميدز.. وسر تأخر زيارة الخطيب ومجلس إدارة الأهلي للنادي

الشارقة - اميمة ياسر - قال عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، إن ناديه ينتظر زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للقلعة البيضاء، بناءًا على المشاورات التي تمت بين رئيسي الناديين.



وأضاف عمرو الدردير في تصريحات إذاعية لـ «برنامج النجوم في رمضان» عبر أثير «إذاعة الشباب والرياضة»: «محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحدث مع عماد عبد العزيز، رئيس نادي الزمالك، في مباراة نهائي الكأس لكرة اليد بشأن زيارة بين الناديين، ورحب الطرفان بالأمر».



وأكمل الدردير: «الارتباطات التي يمر بها الأهلىي والزمالك والجدول المزدحم المباريات، سبب تأخير تحديد موعد الزيارة من محمود الخطيب». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونفى الدردير توقيع فرجاني ساسي نجم الزمالك لنادي بيراميدز قائلًا: «اللاعب لديه رغبة شديدة في البقاء مع الزمالك وكذلك النادى يرغب في بقائه، ولكن نقطة الالتقاء بين الطرفين والاتفاق على قيمة العقد المادية لا تزال محل خلاف، ولكن ساسي لم يوقع لبيراميدز».