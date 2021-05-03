هدف عالمي للنني في فوز أرسنال على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سجل النجم المصري محمد النني، هدفه الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليساهم في فوز فريقه أرسنال على نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك، فى إطار منافسات المرحلة الـ 34 من البريميرليج.

هدف النني جاء بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق اللقاء عن طريق قذيفة على يسار حارس نيوكاسل لم يستطع التصدى لها، وأضاف أوباميانج مهاجم الفريق الهدف الثانى فى الدقيقة 66 من الشوط الثانى.

وقفز آرسنال للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الانجليزي لكرة القدم، برصيد 49 نقطة، بينما نيوكاسل يونايتد يحتل المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة.

شاهد هدف النني