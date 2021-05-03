النني «يفكك العقدة» ويقود أرسنال لانتصار بالدوري.. «فيديو» للهدف العالمي

الشارقة - اميمة ياسر - فك المصري محمد النني "عقدة" لازمته في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع قيادة فريقه أرسنال لانتصار أمام نيوكاسل الأحد.

وبعد 5 مواسم بقميص أرسنال، نجم محمد النني أخيرا بتسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وهز محمد النني والغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ الشباك ليفوز أرسنال 2-صفر خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد.

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن فيديو هدف محمد النني اليوم مع أرسنال أمام نيوكاسل في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف محمد النني المحترف المصري في صفوف أرسنال بالدقيقة السادسة من تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس نيوكاسل في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى، وأحرز الهدف الثاني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 66 بعد بتسديدة مباشرة استعراضية هوائية، وضعت داخل شباك حارس مرمى نيوكاسل.

يعد فيديو هدف محمد النني اليوم مع أرسنال أمام نيوكاسل، له أهمية كبيرة عند الجماهير المصرية خصوصا أنها تتابع دائما اللاعبين المحترفين في الدورويات العالمية، خاصة في الدوري الإنجليزي الذي يضم أكثر من لاعب محترف مثل محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود تريزيجيه وأحمد المحمدي في أستون فيلا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وبدأ أرسنال المباراة بقوة وافتتح التسجيل في أول خمس دقائق عندما سجل النني هدفه الأول في الدوري بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعد فشل أوباميانغ في التسديد عقب تمريرة من هيكتور بليرين.

وعزز أرسنال تقدمه بعد لعبة بهلوانية من أوباميانج في الدقيقة 66 ليحسم فريق المدرب ميكل أرتيتا النقاط الثلاث ويتقدم إلى المركز التاسع في الجدول.

وازدادت متاعب نيوكاسل عندما طُرد المدافع فابيان شار قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بسبب مخالفة ضد غابرييل مارتنيلي مهاجم أرسنال.

الجدير بالذكر أن فريق المدفعجية بعد أن حقق الفوز على نيوكاسل في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وصل إلى النقطة 49، ليحتل المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما نيوكاسل عقب الخسارة ظل متوقفا عند النقطة 36 ليحل المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الكروي 2020 -2021.