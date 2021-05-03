موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. والقناة الناقلة.. والتشكيل الرسمي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد لعب 18 مباراة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث بـ30 نقطة.

الفارس الأبيض يدخل اللقاء، بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على الصدارة.

على الجانب الآخر، يسعى بيراميدز للفوز لتحسين موقفه في جدول الدوري.

تشكيل الزمالك :

يغيب عن الزمالك إمام عاشور وأحمد عيد بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافهما 12 مباراة، بجانب إصابة محمود الونش ومحمود جنش وعبد الله جمعة، كما يستمر غياب محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي لإصابتهما بفيروس كورونا.

ويلعب الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتشكيل التالي:

محمد عواد

أحمد فتوح – محمد عبد الغني – محمود علاء - المثلوثي

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – زيزو

حميد أحداد

تشكيل بيراميدز

يبدأ المدرب أروابارينا بالتشكيل التالي..

شريف إكرامي

محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي

نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق

رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إيريك تراوري

دييجو رولان

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORT1 بشكل حصري.