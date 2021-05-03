جمهور مانشستر يونايتد يقتحم ملعب «أولد ترافورد» قبل مواجهة ليفربول وتكسير كاميرات البث.. ورابطة الدوري الإنجليزي تعلن تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - قامت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، باقتحام ملعب أولد ترافورد «مسرح الأحلام»، معقل فريق كرة القدم بالنادي، قبل ساعتين من انطلاق مباراة الشياطين الحُمر ضد ليفربول في قمة مباريات الجولة الـ 34 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «برييمرليج»، والتي كان من المفترض انطلاقها في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة «السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة».

واقتحمت جماهير مانشستر يونايتد ملعب الأولد ترافورد، احتجاجا على عائلة «جليزر» المالكة للنادي، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق أمام ليفربول.

وتواجدت جماهير مانشستر يونايتد داخل مسرح الأحلام، احتجاجا على سياسات العائلة المالكة للنادي، ويعد اقتحام الجماهير أمرا يهدد فريق اليونايتد، بخسارة لقاء ليفربول إذا لم يغادر المشجعون الملعب سريعا، تمهيدا لنزول الفريقين وإجراء الإحماء قبيل اللقاء. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وقام أحد مشجعي مانشستر يونايتد بنشر فيديو للجمهور من قلب ملعب أولد ترافورد، وطالب بتوجيه التحية للجمهور الذي اقتحم ملعب أولد ترافورد وتواجد على أرضية الملعب.

وكشفت شبكة «سكاي سبورت» أن احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد، ليست فقط اعتراضا على بطولة «السوبر الأوروبي» الجديدة، ورفض المشاركة فيها، لكنهم يطالبون أيضا برحيل ملاك النادي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل انطلاق لقاء ليفربول أمام مانشستر يونايتد، لأجل غير مسمى، بسبب اقتحام جماهير الشياطين الحمر لأرضية ملعب أولد ترافورد، ونشوب اشتباكات بينهم وبين أفراد الأمن.



بحسب شبكة سكاي سبورتس، فأن لاعبي الفريقين مازالا في فندق اقامتهم، بعد اقتحام جماهير الشياطين الحمر لملعب أولد ترافورد، الذي يستضيف اللقاء، واقتحمت جماهير مانشستر يونايتد الملعب احتجاجا على عائلة «جليزر» المالكة للنادي، قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق أمام ليفربول.

وكشفت شبكة ذا أتلتيك، عن أنه تم تحطيم كاميرات البث داخل الاولد ترافورد من قِبل الجماهير، وهناك الآن شكوك فعلية حول إقامة المباراة.

واندلعت الاشتباكات بين قوات الأمن وجماهير الفريق الإنجليزي، قبل أن تنجح القوات في إبعاد الجماهير من ساحات ملعب الاولد ترافورد.

وتواجدت جماهير مانشستر يونايتد داخل مسرح الأحلام، احتجاجا على سياسات العائلة المالكة للنادي، وكشفت شبكة «سكاي سبورت» أن احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد، ليست فقط اعتراضا على بطولة «السوبر الأوروبي» الجديدة، ورفض المشاركة فيها، لكنهم يطالبون أيضا برحيل ملاك النادي.

وكشفت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، عن أنه من المحتمل إقامة المباراة في الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، لكن لا يوجد شي رسمي حتى الأن.

وأكد ستان كوليمور الصحفي بجريدة ميرور، ولاعب ليفربول السابق، أن تنظيف ملعب أولد ترافورد سوف يستغرق ساعتين، ويمكن أن تلعب المباراة في المساء أو تتأجل إلى يوم آخر.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يمتلك 67 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ 80 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة، ويأمل في ملاحقة تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وإذا تعثر فريق مانشستر يونايتد اليوم أمام ليفربول، فإنه سوف يهدي اللقب بشكل رسمي إلى غريمه مانشستر سيتي، الذي سيتوج بلقب البريميرليج قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.