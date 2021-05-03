بعد واقعة اقتحام «أولد ترافورد».. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول لوقت لاحق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في قمة مواجهات الأسبوع الـ 34 من "البريميرليج".

وبحسب موقع "يلا كورة" فقد قررت الرابطة تأجيل المباراة التي كانت ستقام على ملعب اليونايتد "أولد ترافورد"، بسبب اقتحام الجماهير لأرضية الملعب قبيل انطلاق المباراة بوقت قليل.

قامت جماهير نادي مانشستر يونايتد باقتحام ملعب "أولد ترافورد"، وذلك قبل ساعات من مباراة فريقهم أمام ليفربول، في الدوري الإنجليزي، مطالبين برحيل عائلة جليزر المالكة للنادي.

وأعربت جماهير الفريق الإنجليزي عن غضبها بشكل واضح بعد أزمة السوبر الأوروبي، حيث انطلقت مظاهرات أمام أولد ترافورد قبل مواجهة ليفربول في البريميرليج، ثم اقتحمت بعض الجماهير ملعب المباراة.

وطالب المحتجون داخل ملعب أولد ترافورد، برحيل ملاك النادي، وتداول 51% من الأسهم بين الجماهير، على أن تبقى نسبة الـ 49% للمالك الجديد.

وذكرت صحبفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعبين لا يزالون محبوسون في الفندق ولا يوجد طريق للوصول إلى الملعب حتى الآن.

يشار إلى أن المباراة كان مقررا لها أن تنطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.