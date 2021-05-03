شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلى ويدخل معسكرا مغلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الاثنين فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة لاعبيه التى تدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة المصيرية التى يتطلع للفوز بها لتعديل موقعه فى جدول المسابقة بعدما تعاهد اللاعبين على فتح صفحة جديدة عقب ثورة مدربهم .

ولقن أحمد كشرى لاعبيه درساً قاسياً فى غرف خلع الملابس عقب الهزيمة من الاسماعيلى بهدفين دون رد فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى أقيمت مساء السبت على ستاد الاهلى والسلام ، وفتح كشرى النار على اللاعبين بسبب الاخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها وتسببت فى اهتزاز شباكهم بـ 34 هدفا فى 19 مباراة .

كشرى ظهر منفعلا للغاية فى غرفة خلع الملابس منتقداً ظاهرة إهدار الفرص السهلة من اللاعبين أمام المرمى حيث اكتفى الفريق بتسجيل 13 هدفاً فى 19 مباراة ليقبع فى المركز الاخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة، وقال كشرى للاعبيه: "استمرار نزيف النقاط بهذه الطريقة يجعل الانتاج أقرب الفرق للهبوط ، انتم لا تقدرون المسئولية ، لن أسمح بالتراخى أو التهاون فى المباريات مرة أخرى".

ونجح نادى الإسماعيلى في تحقيق فوز مهم على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلى والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.

افتتح شكرى نجيب أهداف المباراة في الدقيقة 27 بعدما استغل تمريرة ساحرة من أحمد مصطفى لينفرد بحارس الإنتاج ليضعها على يسار أحمد يحيى حارس الإنتاج، ونجح الأنجولى أرى بابل في تسجيل الهدف الثانى فور نزوله في الدقيقة 83 مستغلا تمريرة رائعة من عماد حمدى ليضعها في شباك أحمد يحيى وينهى اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع نادى الإسماعيلى رصيده لـ17 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفاً، فى المقابل بقى الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 11 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.