شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخسر جهود على الفيل أمام مصر المقاصة بالدورى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب على الفيل لاعب طلائع الجيش عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة أسوان ، ويواصل طلائع الجيش تدريباته بدون راحة استعداداً لمواجهة الفريق الفيومى.

ويترقب فريق الطلائع نتيجة مسحة كورونا التى يخضع لها الثنائى إسلام جمال والإيفوارى إبراهيما كونيه لتحديد مصيرهم من مواجهة المقاصة فى ظل معاناتهم من الاصابة بفيروس كورونا.

وانتزع طلائع الجيش، ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمرو جمال في الدقيقة 63، وعمرو مرعي في الدقيقة 90، وإسلام محارب في الدقيقة 92، من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الطلائع إلى النقطة 20 في المركز الـ 12 بجدول المسابقة، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الـ 13.

وكشف محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش حقيقة استبعاد إسلام جمال لاعب الفريق من مباراة أسوان قبل تأكد إصابته بفيروس كورونا، وقال محمد مختار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إسلام جمال حصل على الإنذار الثالث فى مباراة المصرى البورسعيدى بكأس مصر وبالتالى فهو موقوف ومستبعد من مباراة أسوان وكان خارج القائمة التى أجرت مسحة كورونا استعداداً للمباراة، وفور شعوره بأعراض كورونا أجرى المسحة بعيداً عن النادى والتى جاءت إيجايبة ليتم عزله منزلياً لحين تعافيه من الإصابة".