شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب الزمالك بتجديد عقد عبد الله جمعة لمنع تكرار سيناريو ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء سرعة تجديد عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر، الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وطلب المدرب الفرنسى من مسئولى النادى ضرورة حسم الملف سريعا قبل بداية الموسم.

ويسعي كارتيرون لعدم تكرار نفس سيناريو التونسي فرجاني ساسي مع عبد الله جمعة، لذا يطالب بضرورة حسم تجديد عقد الأخير بشكل نهائي، ويرى المدرب أن الحديث مع اللاعب فى وقت مبكر يساهم فى الحفاظ على تركيزه وعدم تشتيت ذهنه بأى أمور خارج الملعب، كما يحدث مع فرجاني ساسي في الوقت الحالي نظرا لانشغال بملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وواصل عبد الله جمعة غيابه عن المران الجماعي للفريق بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وفضّل الجهاز الطبي للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة منح جمعة راحة من التدريبات حتى لا تتفاقم إصابته، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص، وهو ما أدى لأستبعاده من مباراة بيراميدز، التى جمعتهما أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.

وطلب فى وقت سابق، باتريس كارتيرون من إدارة النادي وجود منسق بينه وبين مجلس الإدارة لنقل متطلباته الخاصة بتجهيزات الموسم الجديد من ناحية الصفقات المنتظر التعاقد معها وكذلك اللاعبين المنتظر رحيلهم.