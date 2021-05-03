شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب الزمالك بتجديد عقد عبد الله جمعة لمنع تكرار سيناريو ساسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء سرعة تجديد عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر، الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وطلب المدرب الفرنسى من مسئولى النادى ضرورة حسم الملف سريعا قبل بداية الموسم.
ويسعي كارتيرون لعدم تكرار نفس سيناريو التونسي فرجاني ساسي مع عبد الله جمعة، لذا يطالب بضرورة حسم تجديد عقد الأخير بشكل نهائي، ويرى المدرب أن الحديث مع اللاعب فى وقت مبكر يساهم فى الحفاظ على تركيزه وعدم تشتيت ذهنه بأى أمور خارج الملعب، كما يحدث مع فرجاني ساسي في الوقت الحالي نظرا لانشغال بملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وطلب فى وقت سابق، باتريس كارتيرون من إدارة النادي وجود منسق بينه وبين مجلس الإدارة لنقل متطلباته الخاصة بتجهيزات الموسم الجديد من ناحية الصفقات المنتظر التعاقد معها وكذلك اللاعبين المنتظر رحيلهم.
وبدأ المدرب الفرنسي في رسم ملامح احتياجاته في بعض المراكز في الموسم الجديد وتحديد المراكز التي تحتاج لدعم فني وكذلك تحديد اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي سواء من المحليين أو الأجانب.
ويسعى كارتيرون لوجود منسق يكون دوره نقل طلباته لمجلس الإدارة وتوصيل وجهات نظره الخاصة بالأمور الفنية والإداري