شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. عبد اللطيف منيع بطل المصارعة حارب الكورونا ووصل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات، وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة.

ونجح عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة، فى التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية التى تقام بطوكيو 2021، من خلال البطولة المؤهلة التى أقيمت فى تونس، والتى حقق خلالها المركز الأول والميدالية الذهبية.

وعبد اللطيف منيع من مواليد دكرنس بالدقهلية، يبلغ من العمر 24 عاما، بدأ ممارسة المصارعة وهو فى الثامنة من عمره، وشارك فى الكثير من البطولات حتى وصل إلى المشاركات الافريقية والعالمية.

وأصيب منيع بالكورونا خلال الأسابيع الماضية، لكن إصراره وعزيمته، وتمسكه بالحلم الأولمبى، جعله يقاوم حتى استطاع تحقيق حلمه بالمشاركة فى التأهل أوليمباد طوكيو.