شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يُخطر جالطا سراى ببرنامج الأولمبياد بسبب مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسؤولو المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، ملفا كاملا عن مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو إلى نادى جالطا سراى، الذى يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبى.

وتضمن الملف تفاصيل معسكر المنتخب الأولمبى قبل وأثناء البطولة، وأماكن الإقامة ومواعيد المباريات وملاعبها، خاصة أن مصطفى محمد من الأعمدة الأساسية للمنتخب الأولمبى.

كما ينتظر شوقي غريب رداً من نادي ليفربول الإنجليزي لحسم انضمام النجم محمد صلاح لقائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل.

وقال غريب، إن "خطابًا رسميًا تم إرساله مؤخرا إلى نادي ليفربول"، عقب إعلان قرعة الأولمبياد ووقوع مصر في مجموعة نارية تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وأضاف غريب أن الخطاب احتوى على تفاصيل معسكر المنتخب قبل وأثناء البطولة وأماكن الإقامة ومواعيد المباريات وملاعبها، وذلك تنفيذًا لطلب مسؤولي نادي ليفربول ردًا على خطابنا السابق عقب مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأضاف غريب أن أمامه وقت طويل انتظارًا لرد ليفربول، حتى 19 مايو الجارى موعد القائمة قبل النهائية والتي ستضم 50 لاعبًا، على أن يحسم أمره يوم 30 يونيو المقبل، موعد القائمة النهائية التي تضم 22 لاعبًا سيشاركون في الأولمبياد.

وتنص قوانين مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية على إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن القانونية (23 عامًا).