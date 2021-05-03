شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. مسعد نور ينجح في خطف هدف التعادل للمصري أمام الزمالك موسم 81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصري البورسعيدي في خطف تعادل مثير من الزمالك بهدفين لمثلهما في موسم 80 / 81 بفضل تألق الراحل مسعد نور، وهو الذى سجل هدف رائع لفريقه فى شباك الزمالك ليتعادل للفريق البورسعيدى فى الثوانى الأخيرة من المباراة التى انتهت 2-2، ليضيع المصري على الزمالك نقطة في سباق الحصول على لقب الدوري في هذا الموسم.

توفي مسعد نور نجم المصرى الأسبق عام 2011، وبدأ مسعد نور مشواره مع اللعبة فى ناشئى نادى بورفؤاد عام 1966 قبل عام واحد من حرب 1967 التى تسببت فى تهجير أهل بورسعيد استعدادا لمعركة التحرير.

انتقل بعدها لناشئى الزمالك طوال فترة التهجير، وزامل خلال وجوده بالقلعة البيضاء جيل فاروق جعفر وعلى خليل ومحمود الخواجة ومحمود سعد.

ومع استقرار الأوضاع فى بورسعيد طلب مسعد نور من مسئولى الزمالك الاستغناء والانتقال لنادى مدينته النادى المصرى، مضحيا بالمزايا المادية الكبيرة، التى كان يحظى بها فى الزمالك مقارنة بالمصرى فى ذلك الوقت.