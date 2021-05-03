الإسماعيلى يترقب نتيجة مسحة كورونا لإيهاب جلال قبل عودته للتدريبات

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القاهرة - سامية سيد - يترقب النادى الإسماعيلى ظهور نتيجة مسحة كورونا لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق لحسم مصيره من النزول للتدريبات ومن ثم قيادة الفريق فى مواجهة الجونة المقبلة، وكشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى عن أن إيهاب جلال، والذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا وغاب عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربى لا يعانى من أية أعراض للفيروس وحالته الصحية مطمئنة للغاية، لدرجة دفعت البعض لمحاولة إقناعه بحضور المباراة من المدرجات إلا أن جلال رفض ذلك خوفًا من انتشار العدوى، مفضلاً الالتزام بالعزل المنزلى لحين الخضوع لمسحة جديدة وتأكد سلبيتها للعودة لتدريبات الفريق.

وحرص النائب أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى على الاتصال بجلال هاتفيًا للاطمئنان عليه، مؤكدًا توفير كامل الدعم والرعاية للمدرب فى العزل وسط دعوات جماهير الدراويش بسرعة شفائه للحاجة لجهوده لإنقاذ الفريق من مغبة الهبوط.

وتأكدت إصابة إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بفيروس كورونا، حيث تم إخطاره بثبوت إيجابية الرابيد تيست مع الفريق ليقرر إجراء مسحة كورونا جاءت نتيجتها إيجابية، ليقود حمد إبراهيم المدرب العام للفريق مباراة الانتاج الحربى بدلا منه.

ويغيب محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى عن مباراة الفريق أمام الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الــ20 من بطولة الدورى الممتاز ، جاء ذلك ، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد ، فى المقابل يستعيد الدراويش جهود لاعبه فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فى مواجهة الجونة بعد غيابه عن مباراة الانتاج الحربى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى.

ومن جانبه، حرص ايهاب جلال المدير الفنى على الاتصال بالمدرب العام حمد ابراهيم عقب مباراة الإنتاج الحربى ضمن فعاليات مسابقة الدورى العام المصرى.

خلال الاتصال حرص جلال على تقديم التهنئة على الفوز وتقديم أداء قوي على مدار شوطي اللقاء كما أثنى على أداء اللاعبين على مدار شوطى اللقاء والإدارة الفنية الجيدة من المدرب العام حمد إبراهيم.

يذكر أن الدراويش قد حقق فوزًا غاليًا على نظيره الانتاج الحربى ارتفع رصيد الفريق للمركز الخامس عشر برصيد 17نقطة.

ومن جانبه أشاد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى بالمجهود الجبار الذى بذله اللاعبين فى أعقاب الانتصار على الإنتاج الحربى بثنائية دون در.

وأضاف حمد :”اللاعبون كانو على قدر الثقة الملقاه على عاتقهم ونجحو فى إزاحة فريق قوى يعانى مثلنا”.

واستكمل حديثه :”أسوء شىء هو غياب المدير الفنى إيهاب جلال ونتمنى عودته سريعا لقيادة الفريق”.

وأتم حديثه :”مع اكتساب مزيد الثقة ستظهر بصمات الجهاز الفنى بشكل أكثر ، الفترة المقبلة أكثر صعوبة لأنها أمام فرق فى نفس الترتيب والانتصار عليها بمثابة 6 نقاط”.