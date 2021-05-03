شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك ثيم: فترة الراحة كانت جيدة وسعيد بعودتى للملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يثق النمساوى دومينيك ثيم، المصنف الرابع عالميا بين لاعبى التنس المحترفين، فى «الإعداد البدنى المكثف» الذى قام به فى بلاده خلال الأسابيع الأخيرة لمواجهة الموسم، وذلك حسبما أكد فى تصريحات على هامش انطلاق بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وأكد اللاعب الذى سيكون المرشح الثالث للقب فى هذه البطولة الإسبانية، أن «فترة الراحة هذه كانت جيدة وكنت أحتاج إليها. لكن الوقت حان لأعود. ليس عندى سوى ذكريات جيدة عن مدريد والظروف مواتية بشكل مدهش لأسلوبى فى اللعب».

ولم يحقق ثيم نتائج كبيرة بعد فى 2021، فبعد سقوطه فى ثمن نهائى أستراليا المفتوحة على يد البلغارى جريجور ديميتروف، خسر فى ربع نهائى الدوحة أمام الإسبانى روبرتو باوتيستا، وودع بطولة دبى من الدور الأول على يد الجنوب إفريقى لويد هاريس، ثم أجبرته إصابة فى الركبة على الغياب عن بلجراد وبطولة ميامى لتنس الأساتذة ومونت كارلو.

وفى هذا الإطار، قال اللاعب النمساوى: «إننى سعيد للغاية بعودتى، والآن أتمنى أن ألعب جيدا».

ومع اقتراب موعد رولان جاروس، التى ستنطلق فى 30 مايو الجارى، أشار ثيم إلى أن هدفه الحالى هو أن يخوض قبلها عددا كبيرا من المباريات أمام لاعبين كبار، من أجل تعزيز فرصه بذلك فى البطولة الكبرى.

يشار إلى أن ثيم بلغ نهائى بطولة مدريد فى 2017 و2018، فى حين سقط فى نصف نهائى نسخة 2019 أمام الصربى نوفاك ديوكوفيتش.