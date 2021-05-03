شكرا لقرائتكم خبر عن «أرسين فينجر»: «بنزيما» يستحق العودة للمنتخب الفرنسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسى آرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم بالفيفا، أن كرة القدم تحظى بشعبية، لأنه لا يمكن التنبؤ بها، لكن فى آخر 30 عامًا، أصبحت الأموال تتركز فى أماكن، وجعلت اللعبة متوقعة. وفى مقابلة بمناسبة إطلاق كتابه الجديد «فسلفة قائد»، أوضح فينجر أن «الأفضل أصبحوا يتركزون فى عدد قليل من الأندية. على سبيل المثال، فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا حاليًا، لديك أغنى 4 أندية بالعالم».

وأضاف أن «النظام المالى وضع حدًا لعدم القدرة على التنبؤ بكرة القدم. فى العام المقبل ستكون الأندية هى نفسها. كرة القدم الماضية لن تعود، ما لم نخلق مواهب فى كل أنحاء العالم». واستبعد مدرب آرسنال السابق أن يكون اللعب المالى النظيف أداة لمواجهة هذا الأمر، واعتبر «أنهم يجدون دائمًا عدة طرق للالتفاف حوله. الفرق المهيمنة الآن خلقت نفوذها حين لم يكن للعب المالى النظيف وجود». وحول دورى السوبر، الذى تناوله فى الفصل الأول من كتابه، يعتقد فينجر أن السوبر ليج مشروع أمريكى بقيادة فلورنتينو بيريز، الذى هو على الأرجح رئيس أكبر فريق بالعالم. وواصل: «لكنه تجاهل مبادئ كرة القدم، سيصعدون إلى القمة أولئك الذين يحققون الفوز على أرض الملعب. لا يمكنك أن تكون كذلك بمرسوم. لهذا السبب لم يكن هذا المشروع ليحظى بقبول.. أنت تلعب أمام الأفضل لأنك عملت لتستحق ذلك». وردًا على سؤاله حول رأيه فى رغبة بعض اللاعبين السابقين، مثل هنرى وباتريك فييرا فى شراء آرسنال، لا سيما أنه يعتبر فى كتابه أن رجال الأعمال الأجانب هم السبب الرئيسى فى تغير كرة القدم، أكد فينجر أن «ما يحدد أن تكون جيدا فى كرة القدم، هو اتخاذ قرارات سليمة». وقال: «لقد ضحيت بسنوات عديدة من عمرى لبناء ملعب الإمارات وتركه مدفوع الثمن، فى نفس الوقت مع إنشاء فريق قادر على المنافسة. كل شىء مدفوع الثمن، الاستاد ومركز التدريبات، عليهم فقط العناية به. الآن جاء دور النادى لاتخاذ قرارات جيدة». وعن رأيه فى مستوى بنزيما واستمرار استبعاده عن المنتخب الفرنسى، علق: «الأمر لا يعتمد على مهارته الكروية. يعود إلى موضوع أنا لا أعرفه. يستحق أن يكون فى كأس الأمم الأوروبية بنسبة 100% ويستحق أن يلعب فى أى منتخب بالعالم، لكن المشكلة ليست رياضية. لعب أساسيا أكثر من 10 سنوات فى ريـال مدريد. لا يستطيع الكثيرون التباهى بذلك». وحول ما إذا كان يرى زيدان على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الفرنسى، قال فينجر: «نعم وهو أيضًا قال ذات مرة إنه يتمنى ذلك، لذا ليس من الصعب علىّ أن أتخيل هذا الأمر».

من ناحية أخرى، علق فينجر على وجود الكثير من المدربين الأجانب فى البريميرليج، بعدما كان هو ثالث مدرب أجنبى فى البطولة. وقال: «نجاحى فتح الباب للكثير من المدربين الأجانب. الآن هناك عدد قليل من المدربين البريطانيين، بات من الصعب العثور عليهم. يتعين عليهم حل هذه المشكلة وقد يتغير الأمر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى».

وعما إذا كان يثق فى قيادة أرتيتا لآرسنال على المدى الطويل، رد فينجر: «نجاح أى فريق مرتبط بالاستقرار الذى يمنحه له الجهاز الفنى، لكن القرارات يتخذها الرئيس ومجلس الإدارة، والأمر متروك لهما لاتخاذ القرار الصحيح».