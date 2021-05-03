شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفيسكى» يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال لـ«الريال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع البولندى ليفاندوفيسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل»البريطانية أن ليفاندوفيسكى بات قريباً من الرحيل عن نادى بايرن ميونخ فى نهاية الموسم الجارى، والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى.

وأكدت الصحفية أن ريال مدريد يضع ليفاندوفيسكى خيارا رئيسيا لدعم هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل، موضحة أن الصفقة من الممكن أن تتم الصفقة مقابل 52 مليون إسترلينى ما يعادل 60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ليفاندوفيسكى قد يترك بايرن ميونخ قبل انتهاء عقده فى يونيو 2023، بعدما ارتبط اسمه منذ عدة سنوات بالانتقال إلى ريال مدريد، خلال فترة تواجده مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ مستعد لبيع ليفاندوفيسكى من أجل المساهمة فى الأزمة الإقتصادية التى يمر بها البافارى بسبب جائحة كورونا.