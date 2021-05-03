شكرا لقرائتكم خبر عن «أشلى بارتى» تتأهل إلى ثمن نهائى بطولة «مدريد المفتوحة» للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجاوزت الأسترالية أشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، منافستها فى الدور الثانى من بطولة مدريد المفتوحة، السلوفينية تامارا زيدانشك (80).

ولم تُسهل زيدانشك الأمور على المرشحة الأولى للقب، التى تمكنت أخيرا من حسم المباراة لصالحها، بنتيجة 6-4 و1-6 و6-3.

وبهذا الفوز صعدت بارتى، التى تخوض مدريد المفتوحة بعد التتويج ببطولة شتوتجارت، لثمن النهائى، حيث ستواجه الفائزة بين البولندية إيجا شيانتيك ولاورا سيجموند.

وكانت الأمريكية فينوس ويليامز ودعت بشكل سريع بطولة موتوا مدريد المفتوحة للتنس، بعدما خسرت فى الجولة الأولى أمام مواطنتها جينيفر برادى، فى مباراة دامت أكثر من ساعة ونصف بقليل. ولم تتمكن أكبر لاعبة فى المسابقة من الصمود طويلا، أمام منافسة تتمتع بالطاقة والقوة، لتخسر بواقع مجموعتين (٢- ٦ و٤- ٦).