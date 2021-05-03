شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مهمة البحث عن ظهير أيمن فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو الزمالك التنقيب عن ظهير أيمن جديد فى أندية الدوري الممتاز، بعد تحديد مركز الظهير الأيمن ضمن أولويات الصفقات الجديدة، المنتظر التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعي مسئولو الزمالك لتجهيز ملف كامل عن أبرز لاعبى مركز الظهير الأيمن فى الدوري الممتاز، لتقديمة للجهاز الفني بقيادة كارتيرون، واختيار أفضل العناصر المتاحة، وفقا للقائمة النهائية المنتظر الاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة.

ويأتي مركز صانع الألعاب ليصبح أحد المراكز الأساسية التي تشغل بال الجهاز الفني للزمالك في ظل عدم وجود بديل ليوسف أوباما لاعب الفريق الحالي، مع تذبذب مستواه من مباراة إلي أخرى، ليدخل مركز صانع الألعاب دائرة اهتمامات جهاز الزمالك، الذى يسعي لتوفير بديل لأوباما على نفس المستوي، لذا جارى البحث عن أفضل العناصر المتاحة في الدوري الممتاز بالوقت الحالي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من إدارة نادى الزمالك وجود منسق بينه وبين مجلس الإدارة لنقل متطلباته الخاصة بتجهيزات الموسم الجديد من ناحية الصفقات المنتظر التعاقد معها وكذلك اللاعبين المنتظر رحيلهم.