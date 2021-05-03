شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام يشكون خوض مباريات كأس مصر بدون "سماعات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اشتكى عدد كبير من الحكام، إدارة مباريات كأس مصر التى أقيمت مؤخرًا دون سماعات للتواصل بين حكم الساحة ومساعديه وكذلك الحكم الرابع.
وتحدث الحكام مع لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، بسبب هذا القرار خاصة أن مباريات كأس مصر تقام بدون تقنية الفيديو، إلا أن حرمان الحكام من السماعات أيضًا يسبب صعوبات بالغة للحكام.
ووعدت لجنة الحكام الرئيسية بالتحدث مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وتوصيل شكوى الحكام خاصة وأن عدم توفير السماعات يسبب مشكلات كثيرة كما أنه لا توجد علاقة بين السماعات وتقنية الفيديو، حيث إن التواصل بين الحكام ضرورى لتوضيح بعض اللعبات المثيرة للجدل فى ظل عدم وجود تقنية الفيديو.
على صعيد متصل، قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة استكمال بطولة كأس مصر للموسم الحالى، بعد نهاية الدورى العام يوم 30 سبتمبر المقبل وتحديدا قبل انطلاق الدورى الجديد.
وكشف مصدر بالجبلاية أن لجنة المسابقات وضعت فترة محددة من 28 حتى 30 مايو الجارى موعدًا لمباريات كأس مصر، نظرا لعدم وجود مساحة زمنية لإقامة باقي مباريات البطولة خلال الموسم الجارى الذى يشهد ضغط مباريات الدورى بشكل كبير حتى ينتهى 30 سبتمبر.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وإنبى فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بسبب مشاركة المارد الأحمر فى بطولة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل.
على صعيد مغاير، أعلن اتحاد الكرة توقف مسابقة الدورى العام فى الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبلين، بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين أمام أنجولا وليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022.
ويواجه منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، منتخب بوروندي في القاهرة وديا في الثالث من يونيو المقبل، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022.
ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.
ويفتتح المنتخب الوطنى مشواره فى تصفيات كأس العالم فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو المقبلين، ويواجه الفراعنة فى الجولة الأولى منتخب أنجولا في القاهرة، والثانية منتخب ليبيا خارج الأرض.