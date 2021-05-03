شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام يشكون خوض مباريات كأس مصر بدون "سماعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى عدد كبير من الحكام، إدارة مباريات كأس مصر التى أقيمت مؤخرًا دون سماعات للتواصل بين حكم الساحة ومساعديه وكذلك الحكم الرابع.

وتحدث الحكام مع لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، بسبب هذا القرار خاصة أن مباريات كأس مصر تقام بدون تقنية الفيديو، إلا أن حرمان الحكام من السماعات أيضًا يسبب صعوبات بالغة للحكام.

ووعدت لجنة الحكام الرئيسية بالتحدث مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وتوصيل شكوى الحكام خاصة وأن عدم توفير السماعات يسبب مشكلات كثيرة كما أنه لا توجد علاقة بين السماعات وتقنية الفيديو، حيث إن التواصل بين الحكام ضرورى لتوضيح بعض اللعبات المثيرة للجدل فى ظل عدم وجود تقنية الفيديو.