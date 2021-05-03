شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى غزل المحلة فى عقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، من الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأحمر، إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى خلال الفترة الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الخطيب ولجنة التخطيط طلبوا من موسيمانى تعيين مدرب عام جديد ضمن الجهاز المعاون، مع استمرار سامى قمصان، كمدرب مساعد. ورغم رفض المدير الفنى مقترح إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى، فإن لجنة التخطيط تمسكت بقرارها، ورشحت الثنائى أسامة عرابى وعلاء ميهوب، لتواجد أى منهما فى منصب المدرب العام.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة الحمراء استقروا على تعيين علاء ميهوب فى منصب المدرب العام، حيث سيتم الإعلان عن القرار النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة. وترغب لجنة التخطيط فى تعيين مدرب عام جديد بعد النتائج السلبية التى حققها الفريق فى المباريات الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز، والتى كان آخرها التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى.

من ناحية أخرى، يتطلع الأهلى، مساء اليوم، لمصالحة جماهيره عندما يلتقى غزل المحلة عند التاسعة والنصف مساء، على أرض ملعب الأخير فى الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدورى العام.

الأهلى يواجه اليوم عدة تحديات، فبالإضافة إلى معاناة لاعبى الفريق من الإجهاد الشديد نتيجة توالى وضغط المباريات، وكذلك الإصابات التى لحقت بعدد من نجومه الأساسيين، فإن اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة موسيمانى ليس لديهم أى خيارات أخرى سوى الفوز، ولا يملك المدير الفنى رفاهية إهدار فريقه أى نقاط جديدة بسبب الغضب الجماهيرى الشديد الذى أعقب مباراة الجونة الأخيرة التى انتهت بالتعادل 1/1. وحرص الجهاز الفنى للأحمر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، خصوصًا الرعونة أمام المرمى من المهاجمين وإهدار الفرص السهلة، والتنبيه على المدافعين بضرورة التركيز حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعدما عانى الفريق من الدقائق الأخيرة فى مباراتى سموحة والجونة.

وينتظر أن يعود الجهاز الفنى للتشكيل المعتاد لفريقه فى خط الوسط، حيث بدأ فى المباراة الأخيرة بناصر ماهر وكهربا، لكن من خلال التدريبات الأخيرة، وضح أن موسيمانى سيبدأ من جديد بقفشة فى خط الوسط كصانع ألعاب، كما أن الوعكة الصحية التى أصابت كهربا، أمس الأول، ودخوله المستشفى بسبب ارتفاع ضغط دمه، ستبعد اللاعب عن المشاركة. ولن تكون مهمة المارد الأحمر سهلة، لأن منافسه يجيد اللعب على أرضه، ويمتلك لاعبين شبابًا من صغار السن أصحاب لياقة بدنية عالية.

ولن يخرج تشكيل الأهلى عن كل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه ياسر إبراهيم، ورامى ربيعة، وفى اليمين بيكهام، واليسار أحمد نبيل كوكا، وفى الوسط ديانج، وأكرم توفيق، وأمامهما قفشة، وفى اليمين حسين الشحات، واليسار طاهر محمد طاهر، وفى الهجوم محمد شريف.

على الجانب الآخر، يطمع خالد عيد، المدير الفنى للمحلة، فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، ووضح خلال تدريبات الفريق الأخيرة أن المدير الفنى سيلعب دفاعًا ضاغطًا بطول الملعب تكرارًا لسيناريو مباراتى الأهلى أمام المصرى والجونة، حيث وضح ارتباك الفريق الأهلاوى من هذه الطريقة لعدم قدرة لاعبيه على بناء الهجمة. ولن يخرج تشكيل الفريق عن كل من: عمرو شعبان، ومحمد فتح الله، وأحمد عيد، وهانى عادل، وفتحى مبروك، وهشام بلحة، وإسلام فؤاد، وخالد الأخميمى، وبسام ماهر، وأحمد الشيخ، ومحمد كارم.