شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يبحث عن بديل لـ«ساسى».. ويطلب التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر على حساب «الجزيرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من مسؤولى النادى تحديد الموقف الرسمى للتونسى فرجانى ساسى، لاعب الوسط، سواء بالاستمرار أو الرحيل بعد نهاية عقده بنهاية الموسم. وطلب كارتيرون من مسؤولى النادى فى حال عدم تجديد التعاقد مع ساسى ضرورة التعاقد مع بديل فى نفس مركزه على نفس المستوى، مؤكدًا أن الدورى المصرى لا يضم لاعبًا يمتلك نفس مواصفات فرجانى، وبالتالى يجب البحث عن بديل أجنبى، كما أن أشرف فاروق «روقا»، لا يمكنه تعويض غياب ساسى. ونصح كارتيرون مسؤولى النادى بضرورة حسم ملف ساسى فى أسرع وقت، سواء بالقبول أو الرفض حتى يمكنه التخطيط مبكرًا للموسم المقبل. يذكر أن عقد فرجانى مع الزمالك ينتهى بنهاية مايو الجارى، ويواجه النادى أزمة بالنسبة لاستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم بنهاية سبتمبر المقبل. ويحتاج النادى للاتفاق مع اللاعب على الاستمرار إلى سبتمبر وديًا، أو من خلال تمديد عقده، خصوصًا أن الاتحاد الدولى لكرة القدم لا يعترف إلا بالتواريخ الموجودة فى عقود اللاعبين وليس بمدة كل موسم كروى فى كل دولة.

من ناحية أخرى، قال مصدر بالنادى، إن كارتيرون غير مقتنع بمستوى سيف الدين الجزيرى، رأس الحربة، بالإضافة إلى مروان حمدى. وطلب المدير الفنى ضرورة التعاقد مع مهاجم إفريقى متميز، لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى الدورى التركى. ورفض كارتيرون ترشيح أحد وكلاء اللاعبين لمهاجم يلعب فى الدورى الليبيرى، لافتقاده الخبرة المطلوبة، حيث يرغب فى مهاجم يمتلك خبرات دولية.